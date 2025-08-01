Керівництво Роми може продати Довбика вже влітку, якщо вважатиме пропозицію щодо нього відповідною. За словами Філіппо Б'яфори, який виступав на Radio Manà Manà Sport Roma, Рома серйозно розгляне пропозицію в розмірі близько 40 мільйонів євро.

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Повідомляється, що в разі продажу українця Джан П'єро Гасперіні вже визначив найкращу заміну: форвард Лечче Нікола Крстовіч. Чорногорець високо цінується тренером за його фізичні дані, великий дух жертовності і потенціал для зростання в більш організованому тактичному середовищі.

Крстовіч забив 11 голів в Серії А в минулому сезоні і вже привернув увагу декількох клубів, в тому числі міжнародних.

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