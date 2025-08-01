Рома визначилася з гравцем-фаворитом у разі відходу Довбика
Форвард Лечче Нікола Крстовіч є фаворитом Роми на випадок продажу Артема Довбика.
Керівництво Роми може продати Довбика вже влітку, якщо вважатиме пропозицію щодо нього відповідною. За словами Філіппо Б'яфори, який виступав на Radio Manà Manà Sport Roma, Рома серйозно розгляне пропозицію в розмірі близько 40 мільйонів євро.
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Повідомляється, що в разі продажу українця Джан П'єро Гасперіні вже визначив найкращу заміну: форвард Лечче Нікола Крстовіч. Чорногорець високо цінується тренером за його фізичні дані, великий дух жертовності і потенціал для зростання в більш організованому тактичному середовищі.
Крстовіч забив 11 голів в Серії А в минулому сезоні і вже привернув увагу декількох клубів, в тому числі міжнародних.