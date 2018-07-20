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Рома визначилася, ким замінить Аліссона

12:49 630 Читать на русском
Рома визначилася, ким замінить Аліссона
Робін Ольсен / Goal.com

Італійська Рома має намір підписати голкіпера збірної Швеції і данського Копенгагена Робіна Ольсена.

Боси "вовків" хочуть замінити Аліссона 28-річним шведом, повідомляє Football Italia.

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Напередодні бразилець офіційно перейшов у Ліверпуль за рекордні 75 млн євро. Тепер римляни хочуть придбати Ольсена, який став одним із відкриттів ЧС-2018. Зокрема, він зумів у трьох із п'яти матчів збірної Швеції залишити ворота сухими.

Наразі клуби не можуть дійти згоди щодо суми відступних. Рома готова заплатити 10-12 млн євро, а Копенгаген прагне отримати 16-17 млн євро. Італійці прагнуть завершити трансфер Ольсена до кінця тижня. Якщо це не вдасться, то керівництво клубу повернеться до кандидатури Альфонса Ареола, який грає за ПСЖ.

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Трансфери Аліссон Аліссон Рома Рома Ліверпуль Ліверпуль Італія Робін Ольсен Робін Ольсен Копенгаген Копенгаген Трансфери Чемпіонату Італії
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