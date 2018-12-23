Рома визначилася із заміною Де Россі

Італійська Рома зацікавилася півзахисником Болоньї Еріком Пульгаром. Боси "вовків" бачать у чилійцеві потенційну заміну ветерану Даніеле Де Россі.

Столичний гранд розглядає можливість підписання 24-річного хавбека на заміну травмованому капітану. повідомляє Calcio Mercato.

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За інформацією видання, Пульгар наразі не може дійти згоди щодо умов нового контракту з Болоньєю, тому цілком може спокуситися на пропозицію від Роми. Оглядачі вважають, що чилійський півзахисник має все для того, щоб продовжувати прогресувати та зрештою стати заміною 35-річному Де Россі.

У сезоні 2018/19 Ерік Пульгар провів 10 матчів у всіх турнірах.