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Рома визначилася із заміною Де Россі

15:25 348 Читать на русском
Рома визначилася із заміною Де Россі
Ерік Пульгар / Photosport

Італійська Рома зацікавилася півзахисником Болоньї Еріком Пульгаром. Боси "вовків" бачать у чилійцеві потенційну заміну ветерану Даніеле Де Россі.

Столичний гранд розглядає можливість підписання 24-річного хавбека на заміну травмованому капітану. повідомляє Calcio Mercato.

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За інформацією видання, Пульгар наразі не може дійти згоди щодо умов нового контракту з Болоньєю, тому цілком може спокуситися на пропозицію від Роми. Оглядачі вважають, що чилійський півзахисник має все для того, щоб продовжувати прогресувати та зрештою стати заміною 35-річному Де Россі.

У сезоні 2018/19 Ерік Пульгар провів 10 матчів у всіх турнірах.

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