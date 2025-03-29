Італійський гранд продовжує пошуки нападника, який у наступному сезоні зможе стати резервним варіантом для Артема Довбика.

Римський клуб вже визначив пріоритетну ціль, повідомляє TUTTOmercatoWEB, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

Екс-тренер збірної України назвав головну проблему Довбика і клуб, за який він має зіграти в наступному сезоні

Попри непогану гру Ельдора Шомуродова керівництво наполягає на підписанні нового форварда. Раніше серед варіантів називали Бету з Евертона та Лоренцо Лукку з Удінезе, однак тепер головним кандидатом став Нікола Крстовіч.

24-річний нападник проводить чудовий сезон у складі Лечче, відзначившись 11 голами та 3 результативними передачами у 30 матчах.

Цікаво, що саме сьогодні, 29 березня, Рома зіграє проти Лечче у матчі 30-го туру Серії A. Початок зустрічі запланований на 21:45.

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