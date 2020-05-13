Рома виставила на трансфер Ундера – турок уже має кілька варіантів

Італійська Рома несподівано вирішила розпрощатися із півзахисником Дженгізом Ундером.

"Вовки" вирішили продати турецького хавбека, повідомляє Goal.

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Римляни планують виручити за Ундера 21 млн фунтів. Серед претендентів на 22-річного вінгера називають Евертон і Тоттенхем, а також Мілан. Раніше інтерес до нього проявляла Аталанта. Бергамаски нібито пропонували Ромі 15 млн євро та гравця на вибір.

У нинішньому сезоні Дженгіз Ундер провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Раніше він захищав кольори Башакшехіра та Алтинорду.

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