Вільяреал планує посилити лінію атаки і зацікавлений у послугах Артема Довбика. Іспанський клуб звернувся до Роми із запитом щодо оренди українського форварда.

Гасперіні відібрав у Пеллегріні капітанську пов'язку в Ромі – у Довбика є шанс

За інформацією futbolfantasy, римляни відмовили Вільяреалу. Рома буде розглядати лише пропозиції щодо повноцінного трансферу, щоб компенсувати витрати на викуп Довбика у Жирони.

"Жовта субмарина" планує зробити ще одну спробу підписати Артема, однак пропозиція іспанців навряд перевищить 20 мільйонів євро. Варто зауважити – раніше ЗМІ писали, що Рома вимагатиме близько 40 млн.

Як стало відомо Футбол 24 з власних джерел в Іспанії, контакти між клубами дійсно відбулися. Ініціатором запрошення Довбика є наставник "Жовтої субмарини" Марселіно. До слова, Вільяреал виступатиме у основному етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Артем Довбик приєднався до Роми влітку 2024 року. Загалом українець зіграв за "вовків" у 45 матчах, забивши 17 голів та віддавши чотири асисти.

Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту