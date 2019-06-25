Рома відмовилася відпустити Дзаньйоло в Ювентус

Новий клуб Паулу Фонсеки не поспішає розлучатися зі своїми лідерами.

"Вовки" відхилили пропозицію Ювентуса щодо хавбека Ніколо Дзаньйоло, інформує La Gazzetta dello Sport.

Рома близька до підписання двох новачків – серед них Ісмаїлі

Чемпіон Італії пропонував за талановитого гравця 35 мільйонів євро, але Рому не влаштували такі умови. Столична команда переконана, що її молода зірка коштує значно дорожче. Видання додає, що Ювентус може зробити нову ставку за італійця.

У минулому сезоні 19-річний Дзаньйоло зіграв за Рому 36 матчів, забив 6 голів і зробив 2 асисти.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома