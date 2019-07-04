Рома віддала форварда в оренду

Нападник Роми Умар Садік сезон 2019/20 проведе у складі сербського Партизана.

Партизан орендував форварда Роми Умара Садіка. Угода розрахована на один рік з правом викупу нігерійського нападника за 1,6 млн євро, інформує офіційний сайт белградського клубу.

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Рома отримає за оренду Садіка 100 тисяч євро. Другу половину минулого сезону форвард провів у складі Перуджі, а перед тим також на правах оренди виступав за Рейнджерс, Бреду, Торіно та Болонью.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 як Партизан, так і Рома гратимуть у Лізі Європи. Щоправда, сербський клуб стартує у другому раунді кваліфікації, тоді як римляни гратимуть вже у груповому турнірі замість дискваліфікованого Мілана.

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