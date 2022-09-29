Рома знайшла спосіб заповнити паузу, пов'язану із проведенням чемпіонату світу. Як повідомляє офіційний сайт джалороссі, 25 листопада римляни зіграють з Нагоєю Грампус, а 28 листопада — з Йокогамою Ф. Марінос. Ці зустрічі відбудуться у рамках розіграшу Євро-японського кубка 2022 року.

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Востаннє Рома зустрічалася з японською командою у передсезонному матчі влітку 2004 року. Тоді суперником римлян стала команда Токіо.

"У мене чудові спогади про мої попередні візити до Японії, і я знаю, як сильно тамтешні вболівальники люблять футбол, тому дуже приємно мати можливість знову повернутися в країну — і для моїх гравців це буде можливість перевірити себе проти сильних суперників", — зазначив Моурінью.

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