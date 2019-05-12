Рома у рідних стінах перемогла Ювентус, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу чемпіонів

В рамках 36-го туру італійського чемпіонату Рома завдяки голам Алессандро Флоренці та Едіна Джеко переграла Ювентус.

Рома ще має шанси прорватись у зону Ліги чемпіонів, але для цього потрібно було як мінімум не програти Ювентусу – а краще взагалі виграти. Тим не менш, перші моменти на 7-й та 17-й хвилинах створили саме туринці – це Куадрадо та Дибала стріляли з меж штрафного по кутах, але Міранте парирував. "Вовки" відповіли на 19-й зусиллями Пеллагріні, який з кута карного майданчика влучив у поперечину. Втім, ініціатива залишилась за "б'янконері": удар Дибали після скидки Роналду на 30-й хвилині Міранте перевів у стійку; на 38-й же повз ворота з дистанції пробив Роналду.

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До перерви рахунок не змінився, а після неї моментів поменшало. У Роми до останньої сіерті другого тайму можна згадати хіба що два удари Ель-Шаараві на 54-й хвилині, коли перший заблокували, а другий пролетів нед каркасом воріт. Ювентус відповів голом на 64-й хвилині: Роналду отримав розрізну передачу, вивалився віч-на-віч з Міранте та пробив його, однак арбітр скасував туринське свято через офсайд. Це дещо розлагодило гру гостей, які ледь на пропустили на 68-й після класного пострілу Ель-Шаараві з лінії карного майданчика – Щенсни врятував.

Втім, на 79-й Рома домоглася свого: Едін Джеко акуратним пасом вивів Флоренці на побачення з Войцехом, якого капітан господарів ефектно перекинув – 1:0. Підопічні Аллегрі намагалися відігратися, але римляни впевнено відбивалися. У компенсований же час вони ще й провели контратаку, яку точним ударом з передачі Ундера завершив Джеко – 2:0. Ювентус капітулював.

Рома набрала 62 залікових бали та піднялися на шосту позицію, але до четвертої залишається всього одне очко. Ювентус же у статусі чемпіона залишився на першому місці з 89 пунктами.

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