Артем Довбик, чия команда зібрала врожай з усіх результатів у перших трьох раундах, традиційно для гостьових єврокубкових поєдинків цього сезону почав на лавці запасних. Матч, як і онлайн-трансляція Уніон Сент-Жилуаз – Рома на "Футбол 24", стартував о 19:45. Заступник українця Шомуродов уже на 4 хвилині показав усю свою зарядженість, грубо пішовши проти суперника. Справедлива жовта, аби охолодити узбека. Поки римляни прокидалися, бельгійці завдали 4 ударів за перші 18 хвилин. Особливо гостро пробивав Сайкс на стандарті – зовсім поруч зі стійкою.

Довбик зірвався на партнера і був впритул до скандалу – українцю бракує лише одного, щоб забивати на рівні Холанда

А ось перше влучання у площину воріт сталося на 33-й. Пеллегріні після рикошету намагався з льоту прошити голкіпера – слабенький удар вийшов. Завершувався перший тайм непоганим моментом Роми. Коне продерся з м'ячем у штрафний, а ось в Ель-Шаараві зовсім не склеївся удар, на який його вивели Шомуродов і Бальданці. До слова, останні двоє організували небезпечну атаку й раніше, але судді скасували постріл італійця через доволі сумнівний офсайд узбека. Загалом стабільна половина команди Юріча. Якомога строгіше позаду, крихти попереду. Ось тільки суперник зовсім поганий – середняк чемпіонату Бельгії, 31 команда ЛЄ.

#USGRoma 0-0 1t



Tiri (nello specchio) 6-4 (1-2)

xG (in porta) 0.23-0.17 (0.03-0.10)

Possesso 42%-58%

Precisione 74%-80%

Grandi Occasioni 0-0 pic.twitter.com/TIt7f2SQwO — AS Roma Data (@ASRomaData) November 7, 2024

Вибуховий початок другої половини. Коне знову в індивідуальному проході накручує пачками, проти нього фолять, але снаряд підхопив партнер. Бальданці обійшов ще трьох і бахнув у ліву стійку. Це був остаточний знак – пора випускати Довбика. Подвійна заміна вже на 55 хвилині. Артем замість Шомуродова, Пізіллі поміняв Ле Фе. Коне спиною помічає забігання українського джокера, але його удар блокують. Натомість на 62 хвилині Рома відкриває рахунок. Пеллегріні закрутив з лівого флангу, Манчіні, який залишився у штрафному, жорстко вибиває м'яч з-під носа капітана. Антоні Моріс намагався апелювати, мовляв, атака на нього, але воротар просто не встиг зафіксувати м'яч у повітрі.

Активність активністю, а чергову безглузду помилку Роми ніхто не скасовував. Свілар перечепився на подачі кутового через ногу Коне, тому Кевін Маккалістер, повний тезка самого вдома дітлаха, спрямував снаряд у порожні ворота. Наприкінці матчу Уніон був значно ближчим до перемоги: після того, як рахунок став рівним, 5 ударів бельгійців, постійна пожежа у штрафному італійців проти єдиної жалюгідної спроби Пеллегріні здалеку. У Довбика за 35+3 хвилин на полі лише 1 удар на 0,02 очікуваного шансу забити, одна вдала спроба дриблінгу та 4 втрати. Також кепсько відпрацював у боротьбі – виграв дуель з 4. А ще по одному фолу, офсайду, вдалому дальньому пасу та успішному дриблінгу.

Уніон підіймається на 30 рядок з двома очками, заробленими в рідних стінах. Рома набирає лише 1 бал за 2 виїзні матчі, але розташовується на 16 місці (5 пунктів).