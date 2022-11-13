У неділю у 15-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 15-й тур

Рома – Торіно – 1:1

Голи: Матіч, 90+4 – Лінетті, 55

Нереалізований пенальті: Белотті, 90+1

Монца – Салернітана – 2:0

Голи: Августо, 24, Мота, 35

Вилучення: Кандрева, 74 (Салернітана, червона картка)

Верона – Спеція – 1:2

Голи: Верді, 30 – Нзола, 53, 69

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Рома після поразки від Лаціо і нічиєї з Сассуоло у минулих турах планувала брати очки з Торіно. Перший тайм минув без голів, а по перерві "бики" зусиллями Лінетті вийшли вперед (він вистрибнув вища за інших і головою переправив м'яч у сітку). Спроби "вовків" відігратись зводила нанівець відмінна оборона гостей. Вже у доданий час Джіджі виконав брудний підкат у власному штрафному і арбітр призначив пенальту у ворота туринців. Белотті підійшов до м'яча і... влучив у ліву стійку. Здавалось, на цьому все, але на четвертій доданій Матіч зумів пробити повз Мілінковіча-Савіча і врятував для Роми надажливу нічию.

Монца здолала Салернітану. Господарі ще у першому таймі забили два сухих голи, а в середині другої сорокап'ятихвлинки отримали чисельну перевагу – Кандрева заробив червона картку. Рахунок, однак залишився без змін.

Продовжує пробивати дно Верона. Цього разу її кривдником стала Спеція Віктора Коваленка. Українець, на жаль, не зміг прийняти участь у матчі через травму, але порадів за свою команду після перемоги. Для Верони ця поразка стала десятою поспіль.

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