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Рома цікавиться Гімараєсом, за яким стежить Шахтар

19:14 474 Читать на русском
Рома цікавиться Гімараєсом, за яким стежить Шахтар
Бруно Гімараєс

Італійська Рома може відібрати у Шахтаря не тільки Паулу Фонсеку, але і перехопити Бруно Гімараєса.

Хавбек Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс зацікавив італійську Рому. "Вовки" хочуть замінити 21-річним бразильцем Даніеле де Россі повідомляє asromalive.it, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

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Зауважимо, що за Гімараєсом вже довгий час стежить донецький Шахтар, а цієї весни головний селекціонер "гірників" переглядав хавбека Атлетіко Паранаенсе у одному з поєдинків.

До слова, у поточному сезоні Бруно Гімараєс провів 12 матчів за Атлетіко Паранаенсе в усіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Рома Рома Італія Бруно Гімараєс Бруно Гімараєс Шахтар Шахтар
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