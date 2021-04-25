Італійські клуби-засновники Суперліги можуть поплатитись за рішення вступити у скандальний турнір.

Одразу 11 клубів Серії А провели засідання, на якому висловили бажання покарати три колективи за участь у Суперлізі, повідомляє Corriere dello Sport.

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"Ці клуби (Ювентус, Мілан та Інтер – прим.) розробили і підтримали проект Суперліги, діючи таємно від інших членів і вищих інституційних органів нашого спорту, завдавши очевидної шкоди італійській футбольній системі", – йдеться у заяві, яку підписали представники Роми, Торіно, Болоньї, Дженоа, Сампдорії, Сассуоло, Спеції, Беневенто, Кротоне, Парми і Кальярі.

Зауважимо, Інтер оголосив про намір вийти з організації менш ніж за два дні після її створення. А от Ювентус та Мілан поки залишаються у проекті.

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