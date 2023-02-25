Італійська Рома оголосила в на своєму сайті про кілька ініціатив, щоб допомогти Україні. Під час гри з Ювентусом, яка відбудеться 5 березня, гравці Роми носитимуть спеціальну нашивку на своїх футболках UNHCR (управління ООН у справах біженців), що висловити свою підтримку українському народу.

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Ці футболки римлян будуть виставлені на аукціон, а всі кошти підуть на придбання одягу для жінок і дітей, ковдр, їжі, печей і ізоляційних листів для пошкоджених будинків. Також клуб розпочне збір коштів для придбання генераторів, у якому також братимуть участь місцеві аматорські спортивні організації.

Клуб організує низку заходів з представниками ООН у школах, місцевих аматорських спортивних командах, парафіях для підвищення обізнаності щодо війни в Україні. Римський клуб також залишив на своєму сайті реквізити, щоб уболівальники змогли зробити пожертвування.

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