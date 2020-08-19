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Рома та Наполі близькі до несподіваного обміну гравцями – клубу Фонсеки доведеться доплатити

16:50 - Читать на русском
Рома та Наполі близькі до несподіваного обміну гравцями – клубу Фонсеки доведеться доплатити
Аркадіуш Мілік / Сайт Наполі

Рома та Наполі можуть здійснити один з найгучніших обмінів Серії А цього літа.

Римляни майже домовилися з неаполітанцями щодо форварда Аркадіуша Міліка, інформує Calciomercato. "Вовки" віддадуть вінгера Дженгіза Ундера і 15 млн євро за поляка.

Гаттузо натякнув на майбутнє Міліка в Наполі

Чутки про відхід Міліка з Наполі тривали упродовж всього літа, але фаворитом на підписання нападника вважалася зовсім не Рома. Серед претендентів називалися Ювентус, Тоттенхем та Атлетіко. Втім, схоже, що 26-річний форвард продовжить кар'єру в команді Паулу Фонсеки.

Додамо, що Мілік у поточному сезоні провів за Наполі 29 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів. Статистика Ундера – 3 голи у 18 поєдинках за Рому.

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Теги
Трансфери Рома Рома Італія Аркадіуш Аркадіуш Мілік Наполі Наполі Дженгіз Дженгіз Ундер Трансфери Чемпіонату Італії
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