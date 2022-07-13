Колективи з Бергамо та Риму можуть здійснити одразу два обміни до завершення поточного трансферного вікна.

У Мілані відбулась зустріч менеджерів Аталанти й Роми. Вони обговорювали потенційний обмін за участю форварда Маріо Пашаліча та вінгера Стефана Ель-Шаараві, інформує Football Italia.

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Головному тренеру римлян Жозе Моурінью подобається гра нападника "богині", з ним він раніше працював у Челсі. Джан П'єро Гасперіні готовий відпустити Пашаліча, який відзначився 13 голами в Серії А минулого сезону. Рома натомість пропонує Ель-Шаараві.

Також директори клубів згадували про інших гравців. Рома попросила інформацію щодо Олексія Міранчука й одразу запропонувала двох – Карлеса Переса і Джордана Верету, які не входять у плани Моурінью на прийдешню кампанію.

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