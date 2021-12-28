Нападник збірної України Роман Яремчук може змінити клуб вже у січні. Італійська Рома знову звернула увагу на форварда Гента.

Форвард "буйволів" Роман Яремчук може покинути свою нинішню команду вже у зимове трансферне вікно.

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Інтерес до 25-річного футболіста відновила італійська Рома, яка робила спроби підписати Яремчука ще минулого року, повідомляє видання La Gazetta dello Sport.

Швидше за все, представники "вовків" вже у січні спробують переконати Гент відпустити українця. Однак, клуб зі столиці Італії загруз у серйозних боргах, тому бюджет на трансфери буде вкрай обмежений.

Наставник римлян Паулу Фонсека прагне зміцнити атакувальну лінію команди, однак боси Роми наразі готові придбати лише одного футболіста. Окрім Яремчука, у шорт-листі "вовків" перебувають також Стефан Ель-Шаараві з Шанхай Шеньхуа та екс-"гірник" Бернард з Евертона.

До слова, у поточному сезоні 25-річний Яремчук забив 11 голів та віддав 4 асисти у всіх турнірах.

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