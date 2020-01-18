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Рома спробує переманити Шакірі з Ліверпуля – Фонсека готовий гарантувати йому те, чого не може обіцяти Клопп

14:44 539 Читать на русском
Рома спробує переманити Шакірі з Ліверпуля – Фонсека готовий гарантувати йому те, чого не може обіцяти Клопп
Джердан Шакірі / ВВС

Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі потрапив до списку інтересів італійської Роми.

Швейцарець не має стабільної ігрової практики в команді Клоппа, тож готовий розглянути варіанти зі зміною клубної прописки. Наставник Роми Паулу Фонсека гарантує місце Шакірі в основі своєї команди, інформує сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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Рома вже зробила одну спробу взяти в оренду Шакірі, але отримала відмову від Ліверпуля. Тепер "вовки" змінили умови своєї пропозиції і повторно відправили її на Енфілд.

Зазначимо, що в поточному сезоні Шакірі зіграв за Ліверпуль лише 10 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Його контракт з "червоними" розрахований до літа 2023 року.

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