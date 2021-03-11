Рома – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Рома в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи Рома – Шахтар розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Стартові склади
Рома: Лопес – Манчіні, Кумбулла, Крістанте – Карсдорп, Вільяр, Діавара, Спінаццола – Пеллегріні, Педро – Мхітарян
Запасні: Міранте, Фусато, Ібаньєс, Смоллінг, Джеко, Сантон, Майораль, К. Перес, Б. Перес, Калафіорі, Ель-Шаараві
Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете, Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс
Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Антоніо, Дентіньо, Соломон, Корнієнко, Болбат, В'юнник, Судаков, Коноплянка, Бондар
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