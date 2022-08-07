Шахтар та Рома зустрічаються у благодійному матчі в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартові склади команд і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рома – Шахтар стартує на Стадіо Олімпіко о 21:45 за київським часом. Усі кошти, зібрані від гри з Ромою, будуть спрямовані на гуманітарну допомогу Україні. "Гірники" вийдуть на матч з містами-героями на спині замість прізвищ. В Римі очікується аншлаг. Переглянути поєдинок можна безпосередньо в цій новині.

Рома – Шахтар: де дивитися благодійний матч

Стартові склади команд

Рома: Патрісіу – Манчіні, Кумбулла, Вінья – Челік, Пеллегріні, Матіч, Спінаццола – Дибала, Дзаньйоло – Абрахам.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Джурасек, Судаков – Мудрик, Кулаков, Вакула.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кірюханцев, Фарина, Козік, Корнієнко, Топалов, Очеретько, Криськів, Бондаренко, Кащук, Тотовицький, Сікан.

Перед початком гри Рома презентувала новачків Моурінью перед своїми вболівальниками. Новими "вовками" стали Пауло Дибала, Джині Вейналдум, Неманья Матіч та Зекі Челік.