Рома приймала Торіно у матчі 3-го туру Серії А 2025/26. Результат і звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Рома у перших двох турах набрала максимальні 6 очок завдяки мінімальним перемогам. Натомість Торіно з одним пунктом сидів у зоні вильоту. Артем Довбик втретє поспіль залишився у запасі "вовків", але цього разу програв конкуренцію навіть не Евану Фергюсону. Джан П'єро Гасперіні випустив основу без чистого центрфорварда, довірившись дуету аргентинців Дибала-Суле.

"Довбик завжди викладається на повну": Гасперіні відзначив самовіддачу українця і поділився очікуваннями

Тактичні зміни не надто вплинули на малюнок гри Роми. Все це ми бачили від римлян і в попередніх турах – купа "стерильного" контролю, моментів обмаль. Торіно навіть мав кращі нагоди до перерви. Маріпану зовсім трішки забракло зросту на кутовому, а Влашіч пробивав після офсайду.

Гасперіні вже у перерві втручається подвійною заміною, однак про Довбика не згадує. Фергюсон і Бальданці виходять замість Дибали і Ель Айнауї. Джокери відразу завдають по удару, але обидвом бракує точності.

Натомість Торіно свій шанс на 59-й хвилині використав. Джованні Сімеоне і Сіріль Нгонж удвох організували зразкову контратаку. Аргентинець дотепним пропусканням пошив у дурні Коне та віддав бельгійцю. Той витримав удари по ногах, всадив на дупу бідового Коне та повернув Чоліто. Сімеоне-молодший з лінії карного майданчика ідеально закрутив під дальню стійку.

Ромі потрібно відігруватися, але Гасперіні так і не випустив Довбика. Зовсім недобрий знак... Абухлаль та Влашіч могли остаточно ховати "вовків", проте Свілар рятував.

Під завісу матчу господарі таки пішли на штурм. Ісраель впорався з ударами Пізіллі та Ель-Шаараві, а Суле двічі хибив. 0:1 – Рома зазнає першої поразки під керівництвом Гасперіні і першої домашньої з грудня минулого року.

Ювентус здолав Інтер у грандіозному Дербі Італії з сімома голами – брати Тюрам забили один одному, турки зробили феєрію