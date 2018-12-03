Рома розписала бойову нічию з Інтером

Заключний матч 14-го туру італійської Серії А між Ромою та Інтером переможця не виявив.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 14-й тур

Рома – Інтер – 2:2

Голи: Ундер, 51, Коларов, 73 (пен) – Кейта, 38, Ікарді, 66

Матч розпочався у досить розміреному темпі, однак гості було дещо активнішими. Так, вже на 2-й хвилині Ікарді пробивав з меж штрафного, але вийшло неточно. Крім того, Ольсену довелося витягувати постріл Кейта з дистанції, а на 20-й над поперечиною його воріт пройшло замикання Перішича. Справжній же екшн почався ближче до 30-х хвилин: на 27-й Флоренці завершив передачу Шика ударом у штангу, а Ольсон парирував класні удари Ікарді на 30-й та Кейта на 36-й. Через дві хвилини йому таки довелося витягувати м'яч із сітки – це все той же Кейта пробив воротаря Роми після передачі Д'Амброзіо. Втім, на 40-й рятував уже Хандановіч – Коларов пробив під поперечину, однак Самір був на висоті.

На старті другого тайму Рома насіла на ворота Інтера та швидко відігралася. На 51-й хвилині Ундеру вдався красивий дальній удар у ближній кут – Хандановіч не зробив жодного руху. 1:1 – і матч скотився до позиційної боротьби, в якій поступово гору брали міланці. Зрештою, це вилилося у гол: на 66-й хвилині Марцело Брозовіч навісив у штрафний, а Мауро Ікарді головою забив другий м'яч Інтера – 1:2. Втім, асистент швидко перетворився на антигероя зустрічі: на 72-й Брозовіч підіграв собі рукою в власному карному майданчику, арбітр Джанлука Роккі призначив пенальті, а Александр Коларов впевнено його реалізував – 2:2. Після цього пішли заміни та тактичні перебудови, які вкрай втомили обидві команди, що й позначилося на результаті. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Інтер набрав 29 очок та піднявся на другу сходинку, випереджаючи Наполі на один заліковий бал та відстаючи від Юве на одинадцять. Рома набрала 20 очок та піднялася на сьоме місце.