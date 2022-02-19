Римський клуб за дорученням Жозе Моурінью шукає підсилення в оборону. На радарах опинився правий захисник Шахтаря Додо.

Особливий не надто задоволений грою орендованого в Арсенала Ейнслі Мейтленда-Найлса, а тому Рома поверне його наприкінці сезону. Наставник вже розпорядився підшукати гравця на правий фланг.

Додо опинився в списку цілей Реала на заміну Карвахалю

Як стверджує Asromalive, серед кандидатів опинився Додо. Захисник Шахтаря має стабільну ігрову практику, регулярно виступає на євроарені і демонструє непогану гру, що подобається римлянам. "Гірники" хочуть виручити за 23-річного бразильця мінімум 20-25 мільйонів євро.

Окрім солідної суми, яка може стати перепоною на шляху до трансферу, римлянам доведеться витримати боротьбу з Реалом, Баварією, Арсеналом та Атлетіко, яким теж приписують зацікавленість у послугах Додо.

Нагадаємо, контракт легіонера "гірників" розрахований до літа 2025-го, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 20 мільйонів євро. Цього сезону футболіст провів 26 матчів у помаранчево-чорній футболці та відзначився чотирма асистами.

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