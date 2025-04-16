Рома повністю змінилася з приходом Клаудіо Раньєрі, але наставник попередив, що збирається піти на пенсію влітку, тому клубу доведеться шукати йому заміну. Як інформує Leggo, Монтелла знову розглядається Ромою кандидатом на зміну Раньєрі. На користь цього свідчить той факт, що його помічник був помічений на трибунах під час матчів з Ювентусом і Лаціо.

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Для Монтелли, який був гравцем "джаллороссі" з 1999 по 2007 рік, це стане поверненням на Олімпіко. Він також був тренером молодіжної команди Роми, а потім провів 16 ігор як виконувач обов'язків тренера до кінця сезону 2010/11. 50-річний фахівець очолив збірну Туреччини у вересні 2023 року.

Повідомляється, що Рома вже зв'язувалася з Монтеллою до призначення Раньєрі, але він залишився вірним турецькій Федерації футболу.

У березні 2002 року Рома обіграла Лаціо з рахунком 5:1, а Монтелла забив чотири м'ячі.

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