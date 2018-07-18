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Рома розглядає Ареолу та Ольсена на заміну Аліссону

19:12 155 Читать на русском
Рома розглядає Ареолу та Ольсена на заміну Аліссону
Альфонс Ареола / Фото eurosport

Рома шукає нового голкіпера на заміну Аліссону, який найближчим часом, скоріш за все, покине клуб.

Різні європейські ЗМІ заявляють, що голкіпер Роми Аліссон вже практично однією ногою в Ліверпулі. Тому римський клуб у пошуках заміни на воротарську позицію.

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Керівництво "вовків" має намір придбати Альфонса Ареолу, проте ПСЖ поки не дав згоду на трансфер француза, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією видання, Рома також розглядає воротаря Копенгагена Робіна Ольсена в якості альтернативного варіанту. Швед може стати заміною Аліссону в тому випадку, якщо не вдасться оформити трансфер Ареоли.

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