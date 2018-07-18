Рома розглядає Ареолу та Ольсена на заміну Аліссону

Рома шукає нового голкіпера на заміну Аліссону, який найближчим часом, скоріш за все, покине клуб.

Різні європейські ЗМІ заявляють, що голкіпер Роми Аліссон вже практично однією ногою в Ліверпулі. Тому римський клуб у пошуках заміни на воротарську позицію.

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Керівництво "вовків" має намір придбати Альфонса Ареолу, проте ПСЖ поки не дав згоду на трансфер француза, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією видання, Рома також розглядає воротаря Копенгагена Робіна Ольсена в якості альтернативного варіанту. Швед може стати заміною Аліссону в тому випадку, якщо не вдасться оформити трансфер Ареоли.

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