Рома розбила К'єво та повернулась в зону Ліги чемпіонів

В матчі 23 туру Серії А Рома на виїзді розгромно переграла К'єво. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

К'єво – Рома – 0:3

Голи: Ель-Шаараві, 9, Джеко, 18, Коларов, 51

Рома на виїзді розбила К'єво. Ель-Шаараві відкрив рахунок вже на 9 хвилині, який скористався передачею Н'Зонзі, а на 18 Джеко подвоїв перевагу "вовків". По перерві Коларов зробив рахунок розгромним, поставивши таким чином крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Рома набрала 38 очок та повернулась в зону Ліги чемпіонів, К'єво з 9 пунктами залишився на дні турнірної таблиці.