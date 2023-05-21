Схоже, відносини Жозе Моурінью з керівництвом римлян далекі від ідеальних. Контракт португальця чинний до літа 2024 року.

60-річний португалець хотів би поспілкуватись щодо свого майбутнього з сім'єю Фрідкіна, але зустріч досі не відбулась, стверджує la Repubblica.

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Це викликає роздратування в Особливого, який нібито почувається у Ромі, наче у в'язниці. Зокрема, на Жозе тисне обмежений бюджет через можливість порушення фінансового фейр-плей. Також нещодавно агенти португальця приїжджали у Рим, але власники клубу відмовились від зустрічі.

Ситуацією може скористатись ПСЖ, який просувається у перемовинах з Моурінью. Жозе публічно заперечує ці контакти, але вони тривають вже близько року.

Нагадаємо, у Серії А "вовки" борються за потрапляння бодай у якісь єврокубки. Також на них чекає фінал Ліги Європи проти Севільї 31 травня.

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