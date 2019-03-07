Рома пропустила у 31-му виїзному матчі Ліги чемпіонів поспіль – це антирекорд турніру

Римляни вилетіли з Ліги чемпіонів після поразки від Порту та встановили антирекорд за кількістю пропущених голів у виїзних матчах.

Рома – перша команда в історії Ліги чемпіонів, яка пропустила хоча б один гол у 31 виїзному матчі, повідомляє Opta. На 26-й хвилині гол у ворота "вовків" оформив Тікінью Франціско Соареш.

Манчестер Юнайтед – перша команда в історії ЛЧ, яка пройшла у наступний раунд після домашньої поразки у два м'ячі

Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:1. Поєдинок продовжився у екстра-таймі, де Порту виявився сильнішим.

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів