toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПОРТУ - РОМА

Рома пропустила у 31-му виїзному матчі Ліги чемпіонів поспіль – це антирекорд турніру

06:00 857 Читать на русском
Рома пропустила у 31-му виїзному матчі Ліги чемпіонів поспіль – це антирекорд турніру
Рома пропустила у 31-му виїзному матчі Ліги чемпіонів поспіль

Римляни вилетіли з Ліги чемпіонів після поразки від Порту та встановили антирекорд за кількістю пропущених голів у виїзних матчах.

Порту
3
3 : 1
1
Рома
22:00 06:03:2019
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 0 : 0 )
завершено
26’ Тікінью Франціско Соареш
53’ Мусса Мареджа
117’ Алекс Теллес
 
Даніеле Де Россі 37’

Рома – перша команда в історії Ліги чемпіонів, яка пропустила хоча б один гол у 31 виїзному матчі, повідомляє Opta. На 26-й хвилині гол у ворота "вовків" оформив Тікінью Франціско Соареш.

Манчестер Юнайтед – перша команда в історії ЛЧ, яка пройшла у наступний раунд після домашньої поразки у два м'ячі

Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:1. Поєдинок продовжився у екстра-таймі, де Порту виявився сильнішим.

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Теги
Ліга чемпіонів Порту - Рома Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
17
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук