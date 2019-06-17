Рома прокоментувала скандальний відхід легендарного Тотті

Італійська Рома офіційно попрощалась з Франческо Тотті, який покинув посаду технічного директора клубу.

"Наш клуб вкрай розчарований рішенням Франческо Тотті покинути клуб і не прийняти пропозицію стати технічним директором. Ми відкрили для нього цю вакансію після відходу Мончі та чекали його відповіді. Ми вважаємо, що Франческо була запропонована гідна позиція одного з провідних членів керівництва. Ця посада вимагала б від нього відданості і самовіддачі. Ці якості є обов'язковими для всіх топ-менеджерів клубу.

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Ми були готові проявити спокій у ситуації з Франческо та допомогти йому здійснити перехід зі статусу відмінного футболіста в роль відмінного менеджера. Ми запропонували йому позицію технічного директора, оскільки вважали, що він зможе професійно вирости на цій посаді. Ми були готові у всьому йому допомагати під час адаптації до нової ролі.

Ми розуміємо, що Франческо напевно було складно прийняти рішення покинути Рому через 30 років. Проте, клуб вважає, що бачення ситуації в клубі з точки зору Тотті далеке від реальності та не відповідає дійсності. Ми бажаємо Франческо всього найкращого в усіх його починаннях", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

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