Ліга Європи, 2-й тур

Рома – Лілль – 0:1

Гол: Харальдссон, 6

На 82-й хвилині Довбик не реалізував два пенальті (воротар); Суле не реалізував пенальті (воротар)

Фенербахче – Ніцца – 2:1

Голи: Актюркоглу, 3, 25 – Кевін, 37 (з пенальті)

ФКСБ – Янг Бойз – 0:2

Голи: Монтейро, 11, 36

Утрехт – Селтік – 0:0

Рома пропустила на початку гри з Ліллем після помилки Цімікаса поблизу свого штрафного майданчика. Суперник перехопив м'яч і почав швидку атаку, під час якої Ель-Айнауї також зіграв не найкращим чином. Так Харальдссон, який ледь встояв на ногах, завдав сильного удару в ближній кут з правого напівфлангу.

Найкращий шанс відігратися випав Ромі на 35-й хвилині, коли протягом декількох секунд по воротах Лілля було завдано чотири (!) почергових удари. Удари Цімікаса і Суле були заблоковані захисниками, ще після одного удару Цімікаса "догів" врятував воротар Озер, а м'яч після четвертого добивання Ель-Айнауї з лінії воріт вибив захисник.

Гра у центрфорварда "джаллороссі" Евана Фергюсона абсолютно не клеїлася – в деяких епізодах м'яч відскакував від нього на метр-два. Він кілька разів сфолив, особливо в боротьбі за верхові м'ячі в центрі поля, а його єдиний удар до перерви через себе був заблокований Меньє. Після перерви в ірландця був тільки один хороший удар по воротах – з другого поверху після навісу з кутового. М'яч просвистів поруч зі штангою.

Добвик замінив Фергюсона на 77-й хвилині, а через кілька хвилин м'яч влучив Манді в руку – і арбітр призначив пенальті. Український форвард підійшов до 11-метрової позначки – і не переграв Озера. Артем пробив погано, після слабкого розбігу і далеко не точно в кут. Однак арбітр "врятував" Довбика: він постановив, що воротар Лілля покинув лінію воріт до удару. Так у Артема з'явився шанс виправитися, але він... знову пробив несильно і в той самий кут.

Проте арбітр знову побачив порушення правил у виконанні Озера, який знову залишив лінію воріт до удару. Однак після двох поспіль нереалізованих пенальті партнери Довбика відібрали у нього м'яч. Цього разу виконувати вирок зголосився Матіас Суле. Аргентинець пробив у протилежний кут, але і він не зміг переграти голкіпера гостей. Фантастика!

У паралельному матчі перемогу Фенербахче приніс літній новачок Актюркоглу – він оформив дубль. Також дублем відзначився форвард Янг Бойз Монтейро.