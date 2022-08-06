Марсель у своїх соцмережах оголосив про підписання 29-річного гравця Роми. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 11 млн євро, ще 4,5 млн римляни можуть отримати бонусами.

Рома офіційно підтвердила перехід Вейналдума

Останні 5 років Верету провів у Серії А – 2 за Фіорентину і 3 за Рому. У попередньому сезоні відіграв за "вовків" 50 матчів, в яких оформив 4 голи та 10 асистів. Влітку переможці Ліги конференцій підписали іменитих Матіча і Вейналдума, що підштовхнуло до рішення прощатися з французом.

Багато фанатів Марселя обурені підписанням Верету, оскільки той свого часу відіграв сезон у складі надпринципового суперника – Сент-Етьєна.

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