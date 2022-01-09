Провансальці скористалися правом викупу прав на Пау Лопеса після його 20-го матчу за клуб. Контракт іспанця набере чинності 1 липня і розрахований на 4 роки, інформує офіційний Twitter Марселя.

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Сума угоди не розголошується, але раніше мова йшла про 12 млн євро. Кіпер перебрався у Францію на правах річної оренди з Роми влітку 2021-го за 720 тисяч євро з опцією викупу, якою Марсель скористався достроково.

У 20-ти матчах сезону Пау Лопес пропустив 17 голів, а ще 11 разів зберіг свої ворота "сухими". Раніше 27-річний кіпер пограв за Еспаньйол, Бетіс і Рому. Двічі виходив на поле у складі національної команди Іспанії.

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