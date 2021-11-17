На всіх офіційних ресурсах "вовки" презентували третю форму на поточну кампанію.

Наполі показав розкішну форму на честь Марадони – її одягнуть лише у трьох матчах

Футболка виконана у яскравих тонах: основний колір – жовтий, рукави – сині, а з лівого плеча вниз по діагоналі є смуга. Також на екіпіруванні зображена стара емблема у вигляді голови вовка, яка була представлена ще в 1978 році і є невід'ємною частиною атрибутики римлян.

Після 12-ти турів Серії А команда Жозе Моурінью розташувалась на шостій сходинці. Наступний матч Рома проведе з Дженоа Андрія Шевченка вже 21 листопада.

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