Римська команда у день поєдинку проти українців отримала новий варіант виїзного комплекту форми на сезон 2022/23.

Раніше "вовки" презентували основний червоний комплект, а сьогодні представили виїзний варіант у білому кольорі від New Balance – технічного партнера Роми. Вартість футболки у клубному фан-шопі складає 90 євро.

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Вперше у цьому комплекті "джалороссі" зіграють вже ввечері 7 серпня у благодійному матчі проти Шахтаря. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Всі гроші, зароблені з продажу квитків та реклами, Рома передасть на підтримку постраждалим від війни українцям.

Спеціально на гру проти "гірників" на форму нанесуть спеціальну нашивку. Чотири футболки з автографами гравців продадуть на аукціоні. Отримані кошти передадуть у фонд ООН з питань біженців як благодійну допомогу.

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