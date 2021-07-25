Рома повернулась до варіанту із підписанням Яремчука, повідомляє Il Messaggero. Окрім Романа, "вовки" розглядають можливість підписати Сердара Азмуна із Зеніта.

Бенфіка знайшла "пенсіонерську" альтернативу Яремчуку

Переходу Яремчука в Рому може посприяти те, що переговори з Бенфікою наразі не просуваються. Португальці зможуть оформити трансфер форварда лише в тому випадку, якщо продадуть Харіса Сеферовіча, а також здобудуть путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, минулого сезону Яремчук провів 43 матчі у складі Гента, записавши до свого активу 23 голи та 8 асистів.

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