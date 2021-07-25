Рома повернулась до варіанту з трансфером Яремчука – українець має конкурента з Росії
Нападник Гента Роман Яремчук зберігає шанси перебратись до Роми.
Рома повернулась до варіанту із підписанням Яремчука, повідомляє Il Messaggero. Окрім Романа, "вовки" розглядають можливість підписати Сердара Азмуна із Зеніта.
Бенфіка знайшла "пенсіонерську" альтернативу Яремчуку
Переходу Яремчука в Рому може посприяти те, що переговори з Бенфікою наразі не просуваються. Португальці зможуть оформити трансфер форварда лише в тому випадку, якщо продадуть Харіса Сеферовіча, а також здобудуть путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.
До слова, минулого сезону Яремчук провів 43 матчі у складі Гента, записавши до свого активу 23 голи та 8 асистів.
Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?