Леандро Паредес не був серед гравців Роми, які презентували форму на новий сезон. Це вважається відгомоном його майбутнього трансферу в Бока Хуніорс, інформує TN.

Рома переконала свого найкращого гравця продовжити контракт

Його переїзд в Аргентину здавався неминучим і затягнувся через участь Бока Хуніорс у Клубному ЧС. Тепер же, коли Бока спробувала викупити півзахисника у Роми за прописані в угоді 3,5 млн євро, отримала відмову. Римський клуб стверджує, що Бока могла скористатися активацією цього пункту лише до 30 червня.

Тепер Рома наполягає на перегляді ціни за Паредеса. Бока Хуніорс, у свою чергу, наполягає на тому, що пункт у контракті залишається в силі. Цю позицію підтримує оточення гравця, яке веде переговори з Ромою вже кілька днів.

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