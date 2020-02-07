Рома поступилася Болоньї – екс-одноклубник Маліновського підтвердив кризу команди Фонсеки

Рома на Стадіо Олімпіко програла Болоньї (2:3) у стартовому поєдинку 23-го туру чемпіонату Італії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Стартовий поєдинок 23-го туру Серії А приніс дещо несподіваний результат. Болонья у гостях завдала Ромі другої поспіль поразки в чемпіонаті. Команда Фонсеки програла вже 4 з останніх 6-ти поєдинків Серії А, ускладнивши свої шанси у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Вже на 16-й хвилині гості вийшли вперед. Після передачі Барроу та жахливої гри Смоллінга Орсоліні без проблем переграв Пау Лопеса. Рома тут же відігралася – Денсвіл незграбно зрізав м'яч у власні ворота. Втім, чи не в наступній атаці підопічні Сініші Міхайловіча знову забили. Муса Барроу не без допомоги невеличкого рикошету відправив м'яч у дальню дев'ятку.

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У дебюті другого тайму Барроу оформив дубль. Гамбієць пройшов півполя, зробив посміховисько з Манчіні та технічно вразив дальній кут. До слова, це був 4-й матч 21-річного форварда за Болонью після переходу з Аталанти і 3-й забитий гол. Підопічні Фонсеки не знітилися і відіграли один м'яч завдяки влучному удару Мхітаряна, але на більше Рома не спромоглася. "Джалороссі" ще й завершували гру в меншості після вилучення Крістанте за грубу гру в центрі поля.

Болонья вперше з 2012 року обіграла Рому у гостях. Цікаво, що тоді був зафіксований аналогічний рахунок – 2:3. Рома залишилася на 5-й позиції – 39 очок. Стільки ж у Аталанти, але вже завтра команда Руслана Маліновського може піти у відрив. Болонья набрала 33 бали – це 6-ти позиція.

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