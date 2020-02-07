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Рома поступилася Болоньї – екс-одноклубник Маліновського підтвердив кризу команди Фонсеки

7 лютого 23:40 177 Читать на русском
Рома поступилася Болоньї – екс-одноклубник Маліновського підтвердив кризу команди Фонсеки
Болонья обіграла Рому / ФК Рома

Рома на Стадіо Олімпіко програла Болоньї (2:3) у стартовому поєдинку 23-го туру чемпіонату Італії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

22’ Стефано Денсвіл
72’ Генріх Мхітарян
 
Рікардо Орсоліні 16’
Муса Барроу 26’
Муса Барроу 51’
16’ Рікардо Орсоліні
22’ Стефано Денсвіл
26’ Муса Барроу
51’ Муса Барроу
72’ Генріх Мхітарян

Стартовий поєдинок 23-го туру Серії А приніс дещо несподіваний результат. Болонья у гостях завдала Ромі другої поспіль поразки в чемпіонаті. Команда Фонсеки програла вже 4 з останніх 6-ти поєдинків Серії А, ускладнивши свої шанси у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Вже на 16-й хвилині гості вийшли вперед. Після передачі Барроу та жахливої гри Смоллінга Орсоліні без проблем переграв Пау Лопеса. Рома тут же відігралася – Денсвіл незграбно зрізав м'яч у власні ворота. Втім, чи не в наступній атаці підопічні Сініші Міхайловіча знову забили. Муса Барроу не без допомоги невеличкого рикошету відправив м'яч у дальню дев'ятку.

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У дебюті другого тайму Барроу оформив дубль. Гамбієць пройшов півполя, зробив посміховисько з Манчіні та технічно вразив дальній кут. До слова, це був 4-й матч 21-річного форварда за Болонью після переходу з Аталанти і 3-й забитий гол. Підопічні Фонсеки не знітилися і відіграли один м'яч завдяки влучному удару Мхітаряна, але на більше Рома не спромоглася. "Джалороссі" ще й завершували гру в меншості після вилучення Крістанте за грубу гру в центрі поля.

Болонья вперше з 2012 року обіграла Рому у гостях. Цікаво, що тоді був зафіксований аналогічний рахунок – 2:3. Рома залишилася на 5-й позиції – 39 очок. Стільки ж у Аталанти, але вже завтра команда Руслана Маліновського може піти у відрив. Болонья набрала 33 бали – це 6-ти позиція.

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