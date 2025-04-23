Під час матчу Рома – Верона вболівальники римлян розтягнули на трибуні банер із закликом до керівництва клубу негайно продовжити контракт зі Свіларом. "Талант, прихильність до емблеми і бажання битися. Негайно продовжте Міле Свілара", – свідчив заклик Curva Sud.

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Як інформує Corriere dello Sport, це спрацювало. Спортивний директор клубу Флоран Гізольфі представив агенту Свілара нову пропозицію, підвищивши фіксовану зарплату до 3 млн євро на рік і потенційні бонуси до 1 млн євро. Очікується, що Міле підпише нову угоду, яка буде розрахована до літа 2030 року.

Наразі зарплата Свілара в Ромі становить 800 тисяч євро на рік. Його угода дійсна до літа 2027 року.

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