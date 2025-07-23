Іспанський клуб показав домашній комплект форми, в якому команда гратиме в сезоні 2025/26.

Рома презентувала третій комплект екіпірування, який розробив для клубу Adidas. Нова форма підкреслює зелену спадщину Риму, водночас відзначаючи історію та інновації.

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Дизайн натхненний зеленими зонами та садами, які є в Римі. Саме білий і зелений колір обрав Adidas для нової форми. Біла футболка прикрашена зеленим коміром, має культові смужки постачальника екіпірування, а також триграму клубу.

Рома скористалася презентацією, щоб підтвердити зміну номера Довбика. У новому сезоні на спині Артема красуватиметься "9". У своїх соцмережах прес-служба "вовків" супроводила оголошення так: "нова форма, нова дев'ятка."

У новому комплекті Рома зіграє у товариському матчі проти Кайзерслаутерна, який запланований на 26 липня.