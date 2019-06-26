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Рома погодилась продати Джеко в Інтер

09:28 317 Читать на русском
Рома погодилась продати Джеко в Інтер
Едін Джеко / Reuters

Нападник Роми Едін Джеко, скоріш за все, розпочне сезон 2019/20 у новому клубі.

Рома дала згоду на перехід боснійського нападника Едіна Джеко в Інтер. Натомість римляни отримають 10 млн євро і молодого нападника міланського клубу Едуардо Вергані, повідомляє Sky Sport Italia. Зазначається, що у цьому трансфері зацікавлений особисто Антоніо Конте.

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Рома вже почала пошуки потенційної заміни Джеко. Кандидатами на перехід в римський клуб вважаються форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн і нападник Зеніта Себастьян Дріуссі.

У сезоні-2018/19 Джеко провів за Рому 40 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 11 результативних передач. Його контракт з "вовками" закінчується наступного літа.

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