Нападник збірної України Роман Яремчук може покинути Гент під час зимового трансферного вікна.

Італійська Рома вже давно стежить за 25-річним українцем і, схоже, нарешті готова зробити рішучі кроки, аби перехід Яремчука відбувся.

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За інформацією Voetbal24.be, "вовки" останнім часом активізували процес переходу. Переговори між клубами вже стартували. Рома прагне закрити трансфер до кінця січня і пропонує Генту 12 млн євро. Своєю чергою бельгійці хочуть виторгувати іще більшу суму.

Додамо, що "джалороссі" справді потрібен центрфорвард. Паулу Фонсека геть зіпсував стосунки з Едіном Джеко. Керівництво стало на бік португальця, а боснійського нападника вивели зі складу. Італійська преса повідомляє про зацікавленість у Джеко міланського Інтера, який нібито готовий ініціювати обмін на Крістіана Еріксена.

Що стосується Яремчука, то він давно відкрито говорить про бажання покинути Гент. У нинішньому сезоні нападник збірної України зіграв за "буйволів" 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.

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