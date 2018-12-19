Рома планує підписати центрального захисника взимку

Італійська Рома взимку спробує підсилити центр захисту. У поле зору "джалороссі" потрапив захисник Сан-Паулу Яго Майдана.

Одним із пріоритетних завдань Роми у зимове трансферне вікно стане підписання центрбека. Фаворитом на переїзд у Вічне місто називають захисника Сан-Паулу Яго Майдану, повідомляє Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

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Рома в Серії А 2018/19 пропустила вже 22 голи – лише на 6 менше, ніж за весь минулий чемпіонат. Тому придбання нового гравця у лінію захисту виглядає виправданим.

22-річний Майдана останні 2 сезони на правах оренди виступав за Атлетіко Мінейро.

До слова, Рома після 16 турів чемпіонату Італії посідає 7 місце в таблиці. Крім того, "джалороссі" вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де їхнім суперником стане Порту.

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