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Рома планує переманити спортивного директора Лілля – він хоче, щоб головним тренером став Фонсека

15:09 190 Читать на русском
Рома планує переманити спортивного директора Лілля – він хоче, щоб головним тренером став Фонсека
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Рома продовжує переговори зі спортивним директором Лілля Луїсом Кампосом щодо переходу фахівця на аналогічну посаду в римський клуб.

Кампос схильний прийняти пропозицію "вовків", але хоче бути відповідальним за трансферну і кадрову політику команди, повідомляє Іlmessaggero.it.

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За інформацією видання, головним завданням Кампоса в Ромі буде пошук нового головного тренра. Зазначається, що близькі стосунки Кампоса із Жорже Мнедешем можуть посприяти переїзду в Рим Паулу Фонсеки, Леонарду Жардіма або Жозе Моурінью. Керівництво римського клубу також розглядає кандидатури Мауріціо Саррі та Антоніо Конте.

Контракт Паулу з Шахтарем чинний до червня 2020 року, стверджує Transfermarkt. Нагадаємо, Клаудіо Раньєрі, який є виконувачем обов'язків головного тренера Роми, покине свій пост після закінчення поточного сезону.

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