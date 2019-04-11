Рома планує переманити спортивного директора Лілля – він хоче, щоб головним тренером став Фонсека

Рома продовжує переговори зі спортивним директором Лілля Луїсом Кампосом щодо переходу фахівця на аналогічну посаду в римський клуб.

Кампос схильний прийняти пропозицію "вовків", але хоче бути відповідальним за трансферну і кадрову політику команди, повідомляє Іlmessaggero.it.

Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера Роми

За інформацією видання, головним завданням Кампоса в Ромі буде пошук нового головного тренра. Зазначається, що близькі стосунки Кампоса із Жорже Мнедешем можуть посприяти переїзду в Рим Паулу Фонсеки, Леонарду Жардіма або Жозе Моурінью. Керівництво римського клубу також розглядає кандидатури Мауріціо Саррі та Антоніо Конте.

Контракт Паулу з Шахтарем чинний до червня 2020 року, стверджує Transfermarkt. Нагадаємо, Клаудіо Раньєрі, який є виконувачем обов'язків головного тренера Роми, покине свій пост після закінчення поточного сезону.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки