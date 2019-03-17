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Рома після звільнення Мончі хоче повернути Сабатіні на посаду спортивного директора

12:06 17 Читать на русском
Рома після звільнення Мончі хоче повернути Сабатіні на посаду спортивного директора
Вальте Сабатіні / фото із соцмереж

Керівництво Роми активно шукає фахівця, який стане новим спортивним директором клубу.

Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні може знову працевлаштуватися в римському клубі, повідомляє Rai Sport.

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За інформацією видання, віце-президент "вовків" Мауро Балдіссоні вже контактував із 63-річним фахівцем. Повернення може відбутися після закінчення нинішнього сезону.

Нагадаємо, Сабатіні вже був спортивним директором Роми з 2011-го по 2016 роки. Після чого Вальтер протягом року працював технічним координатором групи Suning Sport, яка володіє міланським Інтером.

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Теги
Рома Рома Італія Вальтер Сабатіні Рамон Мончі
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