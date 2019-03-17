Рома після звільнення Мончі хоче повернути Сабатіні на посаду спортивного директора

Керівництво Роми активно шукає фахівця, який стане новим спортивним директором клубу.

Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабатіні може знову працевлаштуватися в римському клубі, повідомляє Rai Sport.

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За інформацією видання, віце-президент "вовків" Мауро Балдіссоні вже контактував із 63-річним фахівцем. Повернення може відбутися після закінчення нинішнього сезону.

Нагадаємо, Сабатіні вже був спортивним директором Роми з 2011-го по 2016 роки. Після чого Вальтер протягом року працював технічним координатором групи Suning Sport, яка володіє міланським Інтером.

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