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Рома підтвердила перехід Гоналона в Севілью

19:45 50 Читать на русском
Рома підтвердила перехід Гоналона в Севілью
Максім Гоналон / фото з соцмереж

Спортивний директор Роми Рамон Мончі повідомив, що півзахисник "вовків" Максім Гоналон продовжить кар'єру у Іспанії.

За словами Мончі, якщо не станеться форс-мажору, Гоналон перейде у Севілью на правах оренди.

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Сьогодні футболіст прилетить в Іспанію, а завтра пройде медобстеження, повідомляє Football-Italia.

Нагадаємо, що Гоналон перейшов з Ліона в Рому минулого літа за 5 мільйонів євро, але основним у складі "вовків" не став. На його рахунку 23 матчі за римлян, в яких він віддав 2 асисти.

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Теги
Максім Гоналон Максім Гоналон Рома Рома Севілья Севілья Італія Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії
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