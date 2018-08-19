Рома підтвердила перехід Гоналона в Севілью

Німеччина — 19:35 268
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"Якби Баварія купила Роналду, то виграла б чемпіонат з 35 очками відриву". Улі Хьонесс гостро запалював на німецькому ТБ
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Карпати вирвали нічию на полі Десни в дебютному матчі МораішаУкраїна — 18:50 2552
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Манчестер Сіті розтрощив Хаддерсфілд, Уотфорд впевнено переміг БернліАнглія — 17:41 372
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"Якого біса Ярмоленко не в основі – він має вийти на Арсенал": фанати Вест Хема відреагували на гру українця в АПЛАнглія — 16:44 5526
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"Їдь в київське Динамо, хоч голим бігай там", – у Росії обурені вчинком Федоріва, який відвернувся від їхнього прапораРосія — 16:05 5618
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