Рома підсилилась хавбеком Арсенала
Хавбек "канонірів" Ейнслі Мейтленд-Найлс вперше спробує свої сили за межами Англії.
Рома підсилилась першим новачком у зимове трансферне вікно. Ним став Ейнслі Мейтленд-Найлс, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Контракт 24-річного хавбека Арсенала вже зареєстрували у Серії А, він успішно пройшов медогляд. Ейнслі виступатиме за команду Жозе Моурінью до кінця поточного сезону на правах оренди, але угода не включає опцію викупу.
Мейтленд-Найлс є вихованцем "канонірів", встиг пограти в орендах за Іпсвіч та Вест Бромвіч. Цього сезону Мікель Артета надавав Мейтленду-Найлсу ігрову практику в першій команді: 11 матчів та 1 асист.
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