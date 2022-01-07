Рома підсилилась першим новачком у зимове трансферне вікно. Ним став Ейнслі Мейтленд-Найлс, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Контракт 24-річного хавбека Арсенала вже зареєстрували у Серії А, він успішно пройшов медогляд. Ейнслі виступатиме за команду Жозе Моурінью до кінця поточного сезону на правах оренди, але угода не включає опцію викупу.

Мейтленд-Найлс є вихованцем "канонірів", встиг пограти в орендах за Іпсвіч та Вест Бромвіч. Цього сезону Мікель Артета надавав Мейтленду-Найлсу ігрову практику в першій команді: 11 матчів та 1 асист.

Official and confirmed. AS Roma have registered Ainsley Maitland-Niles contract on Serie A system as new signing. Deal signed, straight loan move until June confirmed. #ASRoma



No buy option included. Medical successfully completed, club statement soon. #AFC pic.twitter.com/WfcUEG8j5Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2022

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