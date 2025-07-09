Джан П'єро Гасперіні наполягає на підписанні Ромою Ріоса. Керівництво "джаллороссі" готове заплатити за гравця Палмейраса 30 млн євро, інформує Gazzetta dello Sport. Повідомляється, що бонуси вже включені в цю суму. Раніше Порту, Фіорентина і Атлетіко зазнали фіаско в спробі підписати колумбійця – ніхто з них не хотів пропонувати 30 млн євро.

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Палмейрас не отримає всю суму повністю: 14% від суми відійдуть Гуарані, 6% – Фламенго і 10% – самому футболісту. Таким чином, "зелені" отримають близько 21 млн євро.

Ріос почав кар'єру у футзалі, завдяки чому навчився грати під тиском, думати і діяти в тісних просторах. Його життя тісно переплітається з численними вигаданими чутками, однією з яких є те, що Ріос – позашлюбний син Шакіри. В Інтернеті можна знайти інформацію про те, що півзахисник – плід кохання між колумбійською поп-зіркою і пуерториканським співаком Освальдо Ріосом. Однак ці чутки безпідставні.