Вінгер Шахтаря Кевін зможе перейти в Рому лише за однієї умови.

Наполі продовжує стежити за ситуацією з вінгером Шахтаря Кевіном, інформує інсайдер Марко Джордано. "Гірники" просять 30 млн євро, а сам бразилець вимагає зарплату від 2,5 до 3 мільйонів євро.

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Рома також зацікавлена в послугах Кевіна. "Джаллороссі" могли б інвестувати в разі продажу нападника Артема Довбика. Повідомляється, що Бешикташ зацікавлений в послугах українського форварда, але "орлам" слід зробити пропозицію, яка сподобається Ромі.

Раніше повідомлялося, що Болонья запропонувала за Кевіна 25+5 млн євро. У минулому сезоні він провів за Шахтар 35 матчів, в яких забив 9 голів і оформив 4 асисти.

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