Рома офіційно оголосила про підписання нападника Астон Вілли Леона Бейлі. 28-річний футболіст переходить до італійського клубу на правах оренди з опцією подальшого викупу. За оренду Рома заплатить 3 мільйони євро.

Довбик отримає нового партнера – Рома узгодила перехід екс-одноклубника Маліновського

Бейлі увійшов в історію, ставши першим гравцем із Ямайки у складі римлян. Він народився в Ямайці, а вже у 13 років перебрався до Європи. На професійному рівні виступав за Генк, Баєр та Астон Віллу.

В складі Астон Вілли він провів 144 матчі, забив 22 голи та віддав 24 асисти. У Ромі українця Артема Довбика Бейлі гратиме під 31-м номером.

Довбик опинився в чорному списку Роми – українцю знайшли вдвічі дешевшу заміну